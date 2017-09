VIDEO: Luksuzna jahta blizu Primoštena zgorela, na koncu potonila

PRIMOŠTEN – Včeraj pozno zvečer so policijo obvestili o goreči luksuzni jahti nedaleč stran od Primoštena. Kot poroča 24sata.hr, so na pomoč prišli gasilci iz Primoštena in Rogoznice, a se zaradi občasnih eksplozij niso mogli približati plovilu. Jahta je na koncu potonila, na srečo pa nihče ni bil poškodovan.

Pišejo še, da je šlo za 16-metrsko jahto, požar pa se ni razširil na druge jadrnice in jahte.

Vzrok požara še ni znan.