VIDEO: Londonski junak osemkrat zaboden: F***či, niste me mogli, ker navijam za ...

LONDON – »F***či, niste me mogli, ker navijam za Millwall,« so besede enega izmed angleških junakov zadnjega londonskega terorističnega napada, Roya Larnerja. Neustrašni, a zvesti in vročekrvni 47-letni navijač angleškega nižjeligaša se je teroristov lotil z golimi rokami in bil po zagotovilih policije in otoških medijev zelo uspešen, saj verjetno precej zmanjšal število žrtev.

Pri tem je utrpel osem vbodov z nožem, a ni le čudežno preživel, ampak je tudi na dobri poti do popolnega okrevanja. »Bila je čista norost, napadalce sem hotel le zadržati ob sebi. To je bila naravna rekcija. Ne vem pa, ali bi jo ponovil,« je še povedal v intervjuju za informativno oddajo Good Morning Britain.

Spomnimo, skrajna skupina Islamska država je prevzela odgovornost za sobotni teroristični napad v Londonu, v katerem je umrlo sedem ljudi, okoli 50 jih je bilo ranjenih. Med temi jih je 21 še vedno v kritičnem stanju. Na Londonskem mostu je v soboto zvečer najprej vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, nakar so iz njega izstopili trije moški z dolgimi noži in na bližnji tržnici Borough začeli zabadati mimoidoče. Policija je nato napadalce postrelila.