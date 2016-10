VIDEO: Letalo strmoglavilo, preživel najverjetneje nihče

VALLETTA – Luksemburško vojaško letalo je danes strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča na Malti. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi pri tem umrlo pet ljudi. Za zdaj ni znano, ali je nesrečo kdo preživel.

"Massive explosion" and second explosion: A witness to a plane crash which has killed five people at #Malta airport https://t.co/XrpuuFVzpY