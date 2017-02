VIDEO: Letalo strmoglavilo na nakupovalni center

MELBOURNE – V severnem delu avstralskega Melbourna je zjutraj po lokalnem času strmoglavilo letalo. Padlo je na priljubljeni nakupovalni center Direct Factory Outlet v neposredni bližini letališča Essendon, s katerega je prej skušal poleteti.

Po poročanju avstralskega ABC je bilo v manjšem letalu tipa Beechcraft pet ljudi – pilot in štirje ameriški turisti, po informacijah tamkajšnje policije so vsi umrli. Takoj po strmoglavljenju je namreč izbruhnil požar, priče trdijo, da so slišale tudi nekaj eksplozij. Na srečo je vil nakupovalni center v trenutku tragedije zaprt, tako da žrtev na tleh ni bilo.

Na kraj so seveda takoj prihitele reševalne službe. Za nekaj časa so zaprli tudi bližnjo avtocesto, na katero je priletelo eno od koles in nekaj delov uničenega letala. Po prvih navedbah bi vzrok za strmoglavljenje lahko tičal v odpovedi motorja.

Z letalom naj bi upravljal izkušen pilot, ki bi moral potnike prepeljati na otok King. Ta je priljubljen zlasti za igralce golfa.