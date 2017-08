VIDEO: Krvavi pohod: mladenič z nožem na ulici nad mimoidoče

SURGUT – Policija je ustrelila moškega, ki je v mestu Surgut v Sibiriji danes zabodel sedem ljudi, so sporočili ruski preiskovalci. Motiv napadalca, ki je pod streli policije umrl, še ni znan. Napadalec je ranil sedem ljudi, so sporočili predstavniki lokalnih oblasti, medtem ko so predstavniki policije pred tem govorili o osmih. Stanje dveh je resno, pet pa jih je v stabilnem stanju.

Krive psihološke motnje?

Kot so sporočili preiskovalci, poznajo identiteto napadalca, ki ga je policija ubila. Gre za lokalnega prebivalca, rojenega leta 1994, trenutno pa ugotavljajo »njegove morebitne psihološke motnje«. Teorija o terorističnem napadu ni v ospredju preiskave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poročila lokalnih medijev so sicer navajala več zamaskiranih napadalcev, česar pa oblasti niso potrdile. Posnetek, ki se je pojavil na youtubu, prikazuje v črno oblečenega moškega, ki leži na pločniku.

Surgut je mesto s približno 300.000 prebivalci in velja za središče naftne industrije v Sibiriji.