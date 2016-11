VIDEO: Krvav napad na univerzo: devet ranjenih, ena oseba mrtva

OHIO – Najmanj devet ljudi je bilo ranjenih v današnjem napadu z nožem na univerzitetnem kampusu v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio. Napadalca je policija na koncu ubila, njegov motiv za napad pa še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po prvih informacijah policistov je napadalec najprej s terenskim vozilom zapeljal v množico pešcev, nato pa jih začel napadati z mesarskim nožem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sprva je bilo sicer govora, da naj bi streljal, vendar je policija zaenkrat potrdila le, da je bil oborožen z nožem.

Univerza je ob začetku incidenta preko sporočil sms opozorila študente o »aktivnem strelcu na kampusu« in jih pozvala, naj si poiščejo zatočišče.

Kampus so takoj preplavili policisti, ki so na koncu napadalca ustrelili in ubili. Univerza pa je nato izdala sporočilo o koncu nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Naš policist je bil na kraju dogodka v manj kot minuti in zaključil situacijo v manj kot minuti. Spopadel se je z osumljencem in odstranil grožnjo,« je po poročanju AFP posredovanje opisal vodja tamkajšnje policije Craig Stone.

V bolnišnico so po poročanju dpa prepeljali najmanj devet ranjenih, od tega je en v kritičnem stanju. Univerza je sporočila, da so žrtve utrpele »vbodne rane, poškodbe zaradi trka z vozilom in druge poškodbe«. Da bi imel kdo strelno rano, niso navedli, še poroča AFP.