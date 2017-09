VIDEO: Kje sta sestri Frank? Starši obupani, priklicati ju ne morejo

BARBUDA – Družini še ni uspelo vzpostaviti stika s sestrama, ki sta se v času orkana Irma nahajali na otoku Barbuda. Znano je, da je tam orkan pete stopnje, to najvišje, zrušil ali poškodoval od 90 do 95 odstotkov vseh stavb.

Z njima so nazadnje izmenjali besedilna sporočila v sredo zvečer ob 22.30. Gre za Britanki Afiyo Frank, 27, in Asho Frank, 29. Prva, ki je tudi nekdanja misica, je noseča in bi morala prihodnji teden odleteti nazaj na Otok, saj ima novembra rok, druga pa na Barbudi dela.

Starši so obupani, saj ne vedo, kaj je z njima. Da ne morejo vzpostaviti zveze z njima, so prijavili pristojnim organom na Otoku, kar pa za zdaj še ni obrodilo sadov. A starši in sorodniki ne počivajo. Zdaj že zbirajo denar za satelitski telefon, s katerim bi lahko tudi drugi vzpostavili zvezo. Če bo zbranega več denarja, ga bodo namenili za tamkajšnje prebivalce.

Po dozdajšnjih podatkih naj bi močni orkan na Barbudi vzel eno življenje, poroča Mirror.