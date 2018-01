VIDEO: Kamere posnele, ko je novorojenko vrgel v smeti

ŠUANVEI – Nadzorne kamere so v kitajskem mestu posnele, kako je oče novorojene deklice prišel do zabojnika, polnega smeti, in vanj položil majhno in nebogljeno bitje.

Nekaj ur po rojstvu je novorojenka spremenila barvo in postala vijoličasta. To je njenega očeta preplašilo, saj je menil, da ji ni pomoči, zato jo je položil v papirnato vrečko in odnesel v smeti.

Njeno življenje je rešila starejša ženska, ki je šla mimo zabojnika in slišala jok. Ko je pristopila, je zgroženo ugotovila, da je v njem dojenček. Potem ko je opazila popkovino, je takoj dojela, da gre za novorojenko, zato je nemudoma obvestila policijo. Ta je krutega očeta in mamo izsledila ter jima odvzela prostost, deklico pa dala v sirotišnico.

Oče je ob aretaciji dejal, da je deklica po rojstvu postala vijoličasta, zato sta mislila, da bo umrla. Zdravniki so ob pregledu ugotovili, da je deklica zdrava, barvo pa naj bi spremenila le zato, ker jo je zeblo.