VIDEO: Kamera ujela trenutek, ko je spregledala tramvaj

KHARKIV – Gledanje v telefon ali telefoniranje med sprehajanjem po cesti je lahko nevarno. Dokaz za to je naslednji posnetek, ki je nastal, ko je 40-letnica prečkala cesto, spregledala rdečo luč in stopila na progo točno v trenutku, ko je po njej pripeljal tramvaj.

Vozilo jo je zbilo in ji dobesedno odrezalo desno nogo. Prisotni so bili v šoku, ponesrečeno žensko pa so reševalci nemudoma odpeljali v bolnišnico.