VIDEO: Kamera ujela, kako so steklena vrata pod seboj zmečkala 3-letnico

PEKING – V nakupovalnem središču na Kitajskem so steklena vrata padla na 3-letno deklico in jo pokopala pod seboj. Deklica je bila v trgovini skupaj z babico, ki je bila le nekaj korakov pred njo. Ob nesreči so vrata na tla podrla tudi njo.

Na srečo sta babica in vnukinja grozljivko preživeli. Deklico so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima na več mestih poškodovano lobanjo, vendar je žilava deklica že budna in okreva.