GUISBOROUGH – Ženska s posnetka očitno rada tvega. V roko je prijela cigareto in pustila moškemu, da jo je (na srečo) z zračno puško poskusil zadeti.

Cigareto je iz njenih rok res odneslo, a vzrok za to je tičal povsem drugje: moški je namreč v prst ustrelil njo. Po rokah in obleki se je razlila kri, ženska pa je v paniki jokala in vpila ...