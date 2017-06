VIDEO: Kakšna bolnica: Ljubosumna 28-letnica napadla punčko

12 letna deklica Presley Keeney iz Pensilvanije v ZDA je bila žrtev ljubosumne 28-letnice. Incident se je zgodil pred nekim nakupovalnim središčem, ko je deklica čakala očeta. Presley je med čakanjem grizljala prigrizke, ko je do nje prišel mladenič in jo prosil, če lahko kakšnega dobi tudi on. Ker je deklica mislila, da je lačen, mu je ponudila prigrizke, a je to bridko obžalovala.

Ljubosumna punca je zverinsko napadla

Le nekaj trenutkov zatem se je pojavila mladeničeva ljubosumna punca, ki jo je zverinsko napadla. Deklica je padla po tleh, mladenič in njegova nasilna punca pa sta pobegnila. Napadalko policija še išče.