VIDEO: Kadite elektronske cigarete? Poglejte, kaj se mu je zgodilo

NEW YORK CITY – Otis Gooding (31) je imel precej sreče, saj je v njegovem žepu razneslo elektronsko cigareto. Zgodilo se je v sredo v newyorški vinoteki med pogovorom s sodelavci. Kar naenkrat je e-cigareto, ki jo je imel v žepu, razneslo, pri tem pa mu je opeklo nogo, stegno in roko. Opekline naj bi bile precej hude, saj bo moral tudi na operacijo.

Nadzorna kamera je dogajanje posnela, videti pa je, kot da bi se v njegovem žepu dogajal ognjemet. Najprej pride so eksplozije, sledi dim, nato pa še več pokov. Sodelavci, ki so bili okoli njega, so se razbežali na vse strani, nesrečnež pa se je poskušal rešiti eksplozivne e-cigarete. V incidentu na srečo ni bil poškodovan nihče drug.

Naj dodamo, da naj bi bila njegova elektronska cigareta prilagojena tako, da je omogočala boljši »performans«.