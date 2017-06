VIDEO: Junak iz Londona: Videl sem kako z noži prebadajo dekle, najmanj 15-krat ...

LONDON –Na londonskem mostu je v soboto zvečer vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, nakar so iz njega izstopili trije moški z dolgimi noži in na bližnji tržnici Borough začeli zabadati mimoidoče. Pri tem so ubili najmanj sedem ljudi, skoraj 50 pa so jih ranili. 36 ljudi je še v bolnišnici, pri čemer jih je 21 v kritičnem stanju, so popoldne sporočile zdravstvene oblasti. Policija je sporočila, da so se policisti odzvali hitro, se pogumno soočili z napadalci in jih ubili.

Med junaki zadnjega terorističnega napada je tudi moški po imenu Gerard. Po poročanju britanskih medijev je dal vse od sebe, da bi zaustavil teror. »Videl sem, kako so z noži napadli dekle pod mostom, Nič nisem mogel storiti. Bil sem predaleč, oni so jo zabodli gotovo 15-krat. Začeli so teči, jaz pa sem začel kričati ljudem, naj bežijo, da gre za teroriste. Sledil sem jim in še naprej kričal ljudem, naj bežijo. Metal sem steklenice, da bi vzbudil čim več pozornosti,« je povedal v intervjuju.

Sicer pa je londonska policija danes sporočila, da je osem policistov, ki so v soboto zvečer ubili tri napadalce v središču britanske prestolnice, izstrelilo 50 nabojev. Tako veliko število nabojev so porabili, ker so mislili, da gre za samomorilske napadalce, je povedal predstavnik metropolitanske policije Mark Rowley.