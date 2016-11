VIDEO: Jokali boste: mrtvi nogometaš tik pred smrtjo izvedel, da bo postal oče

MEDELLIN – Že tako tragične zgodbe potnikov in članov posadke, ki so življenje izgubili v strmoglavljenju letala v Kolumbiji, dobivajo nove razsežnosti. V javnost iz minute v minuto curljajo podrobnosti o zadnjih dneh in urah pred njihovo smrtjo, usoda enega od nogometašev moštva Chapecoense, Thiaguinha, pa je ena najbolj žalostnih.

Njegova partnerica mu je skupaj z ostalimi člani ekipe namreč prav pred kratkim pripravila presenečenje in mu sporočila, da bo postal očka. Oglejte si ganljivi posnetek ...