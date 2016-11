VIDEO: To je zadnji posnetek umrlih nogometašev

MEDELLIN – Letalo, na katerem je bilo po podatkih BBC 72 potnikov in devet članov posadke, je danes strmoglavilo v bližini kolumbijskega mesta Medellin. Na letalu so bili tudi člani brazilskega nogometnega kluba Chapecoense, ki so bili na poti na nogometno tekmo v Medellin.

Novic o tem, ali je kateri od potnikov nesrečo preživel, še ni, nogometni svet pa je že odet v črnino. Na družabnih omrežjih se tako že pojavljajo fotografije in posnetki v spomin mladim fantom, ki so se nič hudega sluteči vkrcali na letalo.

Čeprav so z letališča v Medellinu na twitterju zapisali, da nesreče verjetno ni preživel nihče, pa je župan mesta Medellin Federico Gutierrez dodal, da obstaja možnost, da bodo našli kakšnega preživelega.