VIDEO: To je trenutek, ko je tovornjakar zapeljal v množico

Poročaki smo, da je vzhodnem Jeruzalemu danes Palestinec s tovornjakom zapeljal v množico izraelskih vojakov in pri tem ubil štiri ljudi, ranjenih je najmanj 15 ljudi . Policija je sporočila, da bi lahko šlo za teroristični napad. V napadu je bil ubit tudi voznik.

Na prizorišču, kjer se je na priljubljenem turističnem kraju zbralo več sto vojakov, je izbruhnil kaos, ko je tovornjak zaoral skozi množico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Terorist je zapeljal tovornjak v skupino vojakov, ki so stali ob robu ceste,« je povedal tiskovni predstavnik policije Micky Rosenfeld. V napadu so bili ubiti štirje izraelski vojaki, tri dekleta in en fant, vsi mlajši od 30 let, je sporočila policija.

»Sestopali so z avtobusa in medtem ko se so organizirali, je napadalec izkoristil priložnost,« je še navedla policija.

Palestinske varnostne službe so v Ramali sporočile, da je bil napadalec Palestinec, star blizu 30 let, sicer doma iz vzhodnega Jeruzalema.

Voznika so ustrelile izraelske sile, ni pa znano, ali so to storili vojaki ali policija. Na vetrobranskem steklu tovornjaka je bilo videti več lukenj strelskih nabojev.