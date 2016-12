VIDEO: Je berlinski klavec v Nemčijo pripotoval preko Slovenije?

BERLIN – Nemški Bild poroča, da naj bi bil klavec, ki je včeraj na božičnem sejmu v krvavem pohodu vzel 12 življenj, v Nemčijo pripotoval februarja kot migrant, pri slovenski policiji pa preverjamo, ali je potoval v migrantskem toku, ki se že mesece vali skozi Slovenijo.

V včerajšnjem napadu , ko je domnevno islamski terorist zapeljal s tovornjakom, polnim železja, v množico na božičnem sejmu, je po najnovejših informacijah bilo ranjenih 48 ljudi, poročajo tuji mediji. Voznik je pobegnil, a so ga menda izsledili, na sedežu pa so našli tudi mrtvega človeka, ki naj bi bil po poročanju nekaterih medijev poljski državljan, voznik tovornjaka, preden ga je ugrabil terorist.

Eden mrtev, drugega prijeli

Po prvih nepotrjenih informacijah je bil tovornjak ukraden. Sorodnik umrlega Poljaka je povedal, da se je z njim pogovarjal še v ponedeljek popoldne. »Ne vem, kaj se je zgodilo z njim. Moj bratranec je, poznam ga od otroštva, za njega lahko jamčim.« je povedal za nemški časopis. Potrdil je tudi, da je prav on lastnik podjetja, za katerega je umrli delal. Za zdaj še ni znano, ali je on zapeljal s tovornjakom v ljudi ali je to storil preživeli osumljenec.

Najprej kriki, nato pa tišina

Zgrožene priče opisujejo vozilo, ki je z veliko hitrostjo zapeljalo v množico, pri tem pa je sejalo strah in smrt. Ena od prič je povedala, da se je vse zgodilo tako hitro, da se ljudje niso mogli umakniti. »Ljudje so sedeli, držali so se za roke. Povsod je bila kri. Vse je bilo popolnoma uničeno, les, steklo povsod ...«

Drugi pravi, da so se iz množice najprej slišali prestrašeni kriki, nato pa je zavladala popolna tišina, saj so ljudje v šoku obnemeli. »Pod tovornjakom so bili ljudje, bilo je zares grozljivo.«