VIDEO: Izpoved preživelega: Ne verjamem, da je kdo od pogrešanih živ

DUBROVNIK - Medtem ko štiri pogrešane v tragediji na morju v bližini Dubrovnika še iščajo in so reševalci našli že tretjo žrtev, pa je za hrvaške medije grozljivo izkušnjo opisal eden od preživelih Velimir Šetka.

Ne verjame, da bodo našli preživele

»Bilo je kot atomska bomba. Ta, ki je vozil gliser sploh ni imel luči, v čolnu pa nas je bilo devet. Valovi pa so bili zelo veliki. In ko je se zgodilo trčenje, sem ostal na njem sam..« je za HRT povedal pretreseni Velimir. Dodal je, da je v vodi videl mrtvo mlado dekle in poudaril, da je sam preživel zgolj zaradi srečnega spleta okoliščin. A žal je prepričan, da nikogar več ne bodo našli živega. »Grozno se počutim in sem v šoku in ne razumem kako se je kaj takega sploh lahko zgodilo. Žalostno...« je še dejal.