VIDEO: Izgred med migranti na meji

BEOGRAD – Od 150 do 200 migrantov je okoli 9. ure v Beogradu organiziralo protest zaradi stanja na meji. Po poročanju srbskih medijev migranti zahtevajo, da se odpre meja z Madžarsko. Migranti ceste sicer niso zaprli, promet pa je upočasnjen, saj so se po cesti odpravili proti avtobusni postaji. Med tem pohodom je prišlo tudi do obračunov, ko je ena skupina migrantov najprej verbalno, nato pa še fizično napadla migrante, ki niso želeli protestirati. Spravili so se tudi na delavce infoparka.

Nasilno

Do obračuna je prišlo, ko je ena skupina protestirala, druga pa je v parku jedla obrok. Protestniki so prišli v park, napravili pravi stampedo, silili v druge migrante in jih začeli pretepati. V migrantski obračun je bila vpletena tudi zaposlena v parku, ki je bila lažje poškodovana. Infopark je zaradi dogodkov že zaprl svoja vrata in izobesil napis: »Ni več pomoči za ljudi, ki povzročajo težave.« Na kraj dogodka je prišla tudi policija.

Organizatorji protesta so iz skupine No borders.