VIDEO: Ivana vozila, Natalija umrla

SANTO DOMINGO – Petintridesetletna Natalija Borodina iz Moskve je tragično umrla v Dominikanski republiki, potem ko je bila udeležena v nenavadni prometni nesreči. Medtem ko je prijateljica vozila, je slekla svoje bikinke in se gola nagibala skozi okno. Celoten dogodek je bil posnet na mobilni telefon. Nato je nesrečna Natalija, ki je mati enega otroka, z glavo zadela ob ulično svetilko.

Natalija je bila rojena v industrijskem mestu Zlatoust v Uralu, a se je preselila v prestolnico Čeljabinsk in nato v Moskvo. Še nedavno je delala v francoskem Cannesu v neki nepremičninski agenciji, kjer je uspešno prodajala posestva in hiše bogatim ruskim kupcem. Tragedija se je zgodila na avtocesti v bližini Punta Cane. Video je snemala njena 32-letna prijateljica Ivana Bojračuk. Zakaj je Natalija lezla skozi okno vozila in si ob tem sesala prst, ni povsem jasno. Po poročanju ruskih medijev so jo hitro odpeljali v bolnišnico, a je umrla zaradi hudih poškodb. Njen osemletni sin naj bi bil z njo na počitnicah.

Medtem pa 11-letni sin, Ermak, ne ve, da mu je mama umrla. Malček je bil v času njene smrti namreč pri teti Yuliji Artemovi v ruskem mestu Voronezhu. Čim je oče, s pokojnico sta bila ločena, slišal za nesrečo, je pohitel tja, da bi bil ob sinu, a so ga že dali v sirotišnico.