VIDEO: Italija: pogrebi prvih žrtev, med njimi tudi 20-mesečna deklica

ASCOLI PICENO – V Italiji so se danes z državnimi častmi poslovili od tragično preminulih v sredinem rušilnem potresu. Žalne slovesnosti za 35 od 49 žrtev iz italijanske dežele Marke sta se ob številni množici udeležila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Matteo Renzi.

Današnji dan je v Italiji zaznamovala z žalostjo in bolečino prežeta žalna slovesnost v kraju Ascoli Piceno. Med žalno mašo je škof Giovanni D'Ercole navzoče pozval, naj se ne bojijo izraziti svoje bolečine, vendar naj ne izgubijo poguma. Obenem je dodal, da »bomo skupaj znova zgradili naše hiše in cerkve«, ter izrazil prepričanje, da se bo v uničene skupnosti vrnilo življenje. Še pred pričetkom žalne slovesnosti so prebrali imena vseh 35 žrtev, od katerih so se danes poslovili. Med krstami žrtev je bila tudi krsta devetletne deklice, ki je med potresom s svojim telesom zaščitila štiriletno sestrico, ki so jo izpod ruševin v Pescari del Tronto po 16 urah rešili med zadnjimi še preživelimi. Škof je to imenoval za čudež. Najmanjša krsta je bila namenjena 20-mesečni deklici, za katero bodo pripravili še eno pogrebno slovesnost, ko bodo njeno mater odpustili iz bolnišnice.

Že 290 mrtvih

V rušilnem potresu, ki je z magnitudo 6,0 v sredo zjutraj prizadel italijanske dežele Lacij, Umbrija in Marke, in popotresnih sunkih, ki so sledili, je po zadnjih podatkih življenje izgubilo 290 ljudi, 400 ljudi je bilo poškodovanih. Nastala je velika gmotna škoda, več mest je v ruševinah. Med najbolj prizadetimi so zgodovinsko mesto Amatrice, bližnji kraj Accumoli ter Pescara del Tronto.

Vidno pretreseni Mattarella in premier Renzi sta se po žalni slovesnosti pogovorila z žalujočimi sorodniki in lokalnimi oblastmi. Mattarella se je sicer danes na kratko že ustavil v kraju Amatrice, ki ga je potres najbolj prizadel in kjer je pod ruševinami umrlo 230 ljudi, ter se poklonil izjemnemu trudu več kot 4000 reševalcev in prostovoljcev.

Ker je danes v državi dan žalovanja, so vse zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga. Državna televizija Rai je v znak spoštovanja prekinila vsakršno oglaševanje na svojih radijskih in televizijskih programih.