VIDEO: Italija odeta v črno: med krstami tudi dve beli za otroka

RIM – V kraju Amatrice v osrednji Italiji, ki ga je prejšnji teden opustošil potres, so se danes z državnimi častmi poslovili od žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Žalne slovesnosti sta se ob množici žalujočih udeležila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premier Matteo Renzi.

V potresu, ki je v sredo opustošil dežele Umbrija, Lacij in Marke, je po zadnjih podatkih umrlo 292 ljudi, med njimi več kot 230 v Amatriceju.

Pod velikim šotorskim platnom v Amatriceju, ki je več sto udeležencev žalne slovesnosti ščitilo pred dežjem, je bilo 37 krst, med njimi tudi dve beli za otroke. Krste, na katerih so bila imena žrtev, so bile po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prekrite s cvetjem in sporočili. Na začetku žalne slovesnosti, ki je potekala na obrobju porušenega mestnega središča, so prebrali imena žrtev, od katerih so se poslovili.

Današnjega pogreba se je udeležil tudi romunski premier Dacian Ciolos. Med žrtvami potresa je bilo namreč tudi enajst romunskih državljanov. Po navedbah romunskega veleposlaništva v Rimu sicer med 37 žrtvami, ki so jih pokopali danes, ni bilo tragično preminulih Romunov.

Številne domačine, ki so umrli v ruševinah, so svojci sicer pokopali na pogrebnih slovesnostih v družinskem krogu. Mnoge turiste pa so pokopali v njihovih domačih krajih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Renzi je pred pogrebom danes obiskal preživele, nastanjene v šotorskem naselju na obrobju Amatriceja. Vlada je obljubila, da bodo vsem, ki so v potresu ostali brez strehe nad glavo, v enem mesecu zagotovili začasno namestitev, najverjetneje v bungalovih. V šotoriščih naj ne bi nihče preživel več kot štiri tedne. Obnovitvena dela v poškodovanih krajih naj bi sicer po grobih ocenah trajala pet let.

Reševalci pa so tudi med pogrebno slovesnostjo nadaljevali iskanje morebitnih preživelih v ruševinah. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v Amatriceju po potresu še vedno pogrešajo deset ljudi.

Podobna državna žalna slovesnost za žrtvami potresa, ki sta se je prav tako udeležila premier in predsednik, je potekala v soboto v kraju Ascoli Piceno v deželi Marke.