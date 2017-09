VIDEO: Irma zadela ob Florido, guverner: Grozno bo

MIAMI – Središče orkana Irma je davi po krajevnem času doseglo otočje Florida Keys na jugu ameriške zvezne države Florida, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane. Irmo, ki se je ponoči znova okrepila v orkan četrte stopnje, spremlja veter s hitrostjo do 215 kilometrov na uro. Zdaj se s hitrostjo 15 kilometrov na uro premika proti mestom na zahodni obali Floride, kjer bi lahko nastala ogromna škoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evakuacija šestih milijonov ljudi

Floridske oblasti so v zadnjih dneh odredile evakuacijo šestih milijonov prebivalcev zvezne države. Za tiste, ki domov niso zapustili, je tako ob bližajočem se orkanu že prepozno, da odidejo. V mestu Key West je policija za tiste, ki niso upoštevali ukaza o evakuaciji, odprla zatočišče.

»Grozno bo,« je davi opozoril guverner Floride Rick Scott, navaja AFP.

V zvezni državi, predvsem na jugu, je zaradi orkana več kot 430.000 domov in podjetij ostalo brez električne energije, so sporočili iz podjetja Florida Power and Light.

Irma je Florido dosegla natanko 57 let po tistem, ko je orkan Donna zvezno državo zadel na istem območju. Leta 1960 je bilo uničenih skoraj 75 odstotkov zgradb na otočju Florida Keys.

