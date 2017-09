VIDEO: Irma za seboj pušča trupla, evakuirali bodo Florido

MIAMI – Zaradi orkana Irma je do petka zvečer na Karibih umrlo 22 ljudi. S številnih otokov poročajo o razdejanju. Orkan se vali mimo Kube proti Floridi, ki naj bi jo dosegel v nedeljo zjutraj. Vremenoslovci so v petek znižali stopnjo orkana na četrto, saj zdaj veter piha s hitrostjo do 250 kilometrov na uro.

Krepil se bo

Vremenoslovci hkrati napovedujejo, da se bo ob prihodu na obalo Floride pri otočju Keys in na jugozahodu države spet okrepil v orkan najvišje, pete stopnje. Trenutne projekcije njegove poti napovedujejo, da se bo vzhodna južna obala Floride izognila najhujšemu, torej je varno tudi posestvo predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar a Lago pri Palm Beachu.

Južno Florido je orkan pete stopnje nazadnje razdejal leta 1992, ko je orkan Andrew zahteval 40 smrtnih žrtev in povzročil za 26 milijard dolarjev gmotne škode. V državi so nato uvedli ostrejše gradbene zakone in poslopja bi naj bila zdaj odpornejša, kar naj bi se razkrilo v nedeljo.

Guverner Floride Rick Scott je ukazal evakuacijo 5,6 milijona ljudi z obalnih območij, okoli pol milijona ljudi pa mora zapustiti domove ob atlantski obali Georgie.

Obračuni v trgovinah

Na Floridi so razmere napete. Ljudje so razgrabili vse, kar je bilo na prodaj v trgovinah, pred bencinskimi servisi so dolge vrste, posamezniki pa v prepirih včasih obračunajo tudi s strelnim orožjem. Ljudje upoštevajo ukaz o evakuaciji in avtocesti 95 ter 75 sta nabito polni proti severu, pri čemer je za vožnjo od Miamija do Atlante, ki običajno traja pet ur, zdaj potrebnih do 12 ur.

V notranjosti Floride odpirajo zavetišča za pričakovani naval beguncev, na otočju Keys in na zahodni obali juga Floride pa pričakujejo, da bo Irma povzročila od dva do štiri metre visoke valove.