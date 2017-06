VIDEO: Imata obraz angela. Ko boste slišali, kaj sta storila, se vam bo obrnil želodec

SPALDING – Kim Edwards in njen fant Lucas Markham sta, ko sta bila stara 14 let, umorila mamo Edwardsove Elizabeth (49) in 13-letno sestrico Katie. Oba so lanskega novembra zaprli, sodišče pa je zdaj odločilo, da razkrije identiteto hladnokrvnih mladoletnikov. Oba so najprej zaprli za 20 let, kasneje pa so odločili, da bosta za zapahi preživela najmanj 17 let in pol.

Fant Edwardsove je priznal, da je s kuhinjskim nožem desetkrat zabodel žrtvi v vrat, medtem ko sta spali. Kim se je na sodišču zagovarjala, češ da je bilo dejanje posledica psihičnih težav, a ji sodišče ni verjelo.

Celoten scenarij, kako bosta izvedla okrutno dejanje, sta načrtovala. Ko je bil Lucas pripravljen, je tistega usodnega dne trikrat potrkal na okno spalnice. Edwardsova ga je spustila v hišo. Sledil je zločin, na sodišču pa so razkrili še eno podrobnost, ki je zgrozila vse: po morilskem pohodu sta seksala, se umila in pogledala trilogijo Saga somraka. Šele po 36 urah, ko sta bili razglašeni za pogrešani, je policija ugotovila, kaj se je zgodilo.

Na sodišču so razkrili tudi, da je mama Elizabeth umrla v mukah, Kim pa je početje fanta spremljala.