VIDEO: Huda prometna nesreča avtobusa: umrlo 11 otrok

PEKING – V hudi prometni nesreči avtobusa na vzhodu Kitajske je danes umrlo dvanajst ljudi, med njimi deset otrok iz Južne Koreje in Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Avtobus z otroki, starimi med tri in šest let, je v predoru zagorel, so sporočile lokalne oblasti. V nesreči je bil huje ranjen tudi učitelj.

Vračali so se iz vrtca

Ob 11 otrocih iz vrtca južnokorejske mednarodne šole v mestu Weihai v provinci Shandong je v nesreči umrl tudi voznik avtobusa. Pet otrok, ki so umrli v nesreči, je bilo Južnokorejcev, šest pa Kitajcev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile mestne oblasti.

AFP ob tem navaja, da pa so jim na južnokorejskem konzulatu v mestu Quingdao povedali, da je bilo deset otrok Južnokorejcev, od katerih jih je imelo pet dvojno državljanstvo, tudi kitajsko, ter da so bili stari od štiri do sedem let.

Po navedbah mestnih oblasti se je nesreča zgodila, ko so bili na poti v omenjeno mednarodno šolo.

Zakaj se je nesreča zgodila, zaenkrat še ni znano. Vzroke še preiskujejo.

Nesreča na dan predsedniških volitev

Začasni južnokorejski predsednik Hwang Kyo-Ahn je izrazil globoko žalost ob tragediji, ki se je sicer zgodila na dan predsedniških volitev v Južni Koreji.

Do nesreče je prišlo v pristaniškem mestu Weihai, ki preko Rumenega morja meji na Južno Korejo. Zaradi bližine meje v tej kitajski metropoli z 2,8 milijona prebivalcev živi tudi veliko Južnokorejcev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Smrtne prometne nesreče so na Kitajskem pogoste, saj prometnih predpisov pogosto ne spoštujejo. Leta 2015 je v več kot 180.000 prometnih nesrečah umrlo 58.000 ljudi.