VIDEO: Huda nesreča vzela Igorja in njegovega prijatelja

TOMAŠNICA – Dve mladi življenji sta v noči na nedeljo ugasnili v nesreči, ki se je zgodila na območju Tomašnice (med Karlovcem in Oziljem). Kot poroča jutarnji.hr, je avto z dvema osebama, ki sta se vračali s praznovanja rojstnega dne, zapeljal v reko Dobro. Za volanom golfa 3 je sedel 27-letni Igor Bošnjak, ob njem pa je bil Antun Matusak, star 23 let. Antunovo truplo je bilo v avtu, Igorja pa so našli kakšnih 300 metrov stran.

Policija je nesrečo začela preiskovati šele popoldne. Nekaj ljudi je slišalo top udarec, a niso vedeli, kaj se je zgodilo. Šele v nedeljo popoldne je nekdo opazil sledi zaviranja, tem je sledil in zagledal avtomobilsko kolo, ki se je videlo iz reke. Takoj je poklical policijo. Ko je ta prišla na kraj nesreče, iz vode kolo ni več gledalo, saj je bila zaradi hidroelektrarne vodna gladina že dvignjena. Vozilo in oba pokojnika so potegnili iz vode.

Antun in Igor sta bila prijatelja že iz otroštva, slednji pa je delal v Nemčiji kot elektromonter in je pomagal preživljati bolne starše in mlajšega bratca šolarja. Na Hrvaškem je preživljal dopust, prav v teh dneh pa bi se moral vrniti v Nemčijo.