VIDEO: Hud potres v Ameriki: nove žrtve, ljudje bežijo pred cunamijem

CIUDAD DE MEXICO – Potres v Mehiki je po zadnjih podatkih zahteval najmanj dve smrtni žrtvi. Žarišče potresa je bilo pred obalo mehiške zvezne države Chiapas na jugu Mehike. Pristojne oblasti so po potresu, ki je imel po zadnjih podatkih magnitudo 8,4, izdale opozorilo pred cunamijem. Vodja civilne zaščite Luis Felipe Puente je prebivalce obalnih zveznih držav Oaxaca in Chiapas posvaril pred morskimi valovi, ki bi lahko dosegli 4,2 metra višine.

Cunami bi lahko ogrozil obale Mehike, Gvatemale, Salvadorja, Kostarike, Nikaragve, Paname, Hondurasa in Ekvadorja, je posvaril ameriški center za opozarjanje pred cunamijem. Mehiški predsednik Enrique Peña Nieto je že sklical krizno sejo pristojnih vladnih organov in jim naložil, da morajo spremljati in oceniti razmere ter sprejeti ustrezne ukrepe. Kot je še objavil prek twitterja, je na poti na sedež mehiške civilne zaščite.

FOTO: Približuje se sodni dan, Irma bo pokosila turistično meko

Ko se bo nevihta začela, jih ne bodo mogli rešiti

Medtem pa so oblasti že odredile evakuacijo obalnih območij zvezne države Florida in sosednje Georgie, kjer mora domove zapustiti do milijon ljudi. »Boljše, da se celotni jugovzhod ZDA zbudi in je pozoren,« je povedal vodja ameriškega zveznega centra za upravljanje v izrednih razmerah Brock Long.

S priljubljenih floridskih otokov Key West so evakuirali tudi turiste. »Ko se bo nevihta enkrat začela, vas ne bomo mogli rešiti,« je na novinarski konferenci povedal guverner Floride Rick Scott.

Iz obmorskih območij na severu države je okoli 36.000 turistov evakuirala tudi Kuba. Medtem so v Dominikanski republiki na varno prepeljali okoli 7500 turistov.