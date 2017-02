VIDEO: Hotela je biti »kul« profesorica: dijakom med uro kazala intimne predele

PAWHUSKA – Profesorici glasbe in zborovodkinji na srednji šoli Pawhuska High v ameriški zvezni državi Oklahoma so pred nekaj dnevi odvzeli prostost. Medtem ko je nadomeščala, je namreč učencem kazala svoje gimnastične sposobnosti in obenem razkrivala intimne predele.

Kot piše The Sun, se je Lacey Sponsler (34) očitno odločila, da bo napravila zvezdo iz sebe ob pomoči dolgega krila, pod katerim pa ni imela spodnjega perila. Dokaz njenega neprimernega razkazovanja je z mobilnim telefonom posnela ena izmed dijakinj in vse skupaj objavila na snapchatu.

Kaj je profesorico gnalo, da je izvajala gimnastične predstave s pridihom erotike, za zdaj ni znano, je pa imela v preteklosti težave zaradi uporabe drog, še piše The Sun.

»Samo malo sem plesala z učenci. Želela sem biti 'kul' profesorica,« je izjavila.

Ko jo je policija seznanila s posnetki, je Lacey svoje izjave zanikala in trdila, da se ne spomni ničesar.