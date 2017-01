VIDEO: Hitel na kraj verižnega trčenja in zgorel do neprepoznavnosti

BEOGRAD – Na avtocesti v bližini Beograda se je v sredo zgodilo hudo verižno trčenje, v katerem je umrl en udeleženec.

Kot da to ni bilo dovolj, so jo skupili še reševalci, ki so hiteli na kraj nesreče. Dopoldne je namreč reševalno vozilo zagorelo, od njega je ostalo bore malo. Na srečo v njem ni bilo pacientov, prav tako se ni poškodoval noben od članov reševalne ekipe.

Na twitterju se je pojavil tudi posnetek požara, medtem ko srbski mediji poročajo, da je v nesreči umrl 40-letni moški, ki je poskušal pomagati poškodovancem. Stal je na cesti, ko je vanj trčil osebni avtomobil. Moški je na kraju umrl, ob tem pa so 60-letnega udeleženca oživljali, tri osebe pa so v bolnišnico prepeljali zaradi zloma nog.

V verižnem trčenju naj bi bilo po poročanju Telegrafa udeleženih kakšnih 30 vozil.