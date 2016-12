VIDEO: Grozno! Zaradi snega verižno trčenje, udeležena tudi policija

Ste že bili kdaj v avtu, ki je drsel po zaledeneli podlagi? Ne glede na to, kaj naredite, gre avto svojo pot. To nemoč so v ponedeljek v Montrealu izkusili vozniki avtobusa, poltovornega vozila, pluga in policijskega vozila. Vsi so na vso moč pritiskali na zavorni pedal, a ni pomagalo. Po rahlo nagnjeni cesti so drseli naprej, dokler niso zadeli vozila pred seboj.

Več pa na spodnjem posnetku.