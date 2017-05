VIDEO: Grozljivo: z dronom posnel mesto, ki mu je vladala Islamska država

MOSUL – Na spletu so se pojavili posnetki, ki prikazujejo grozljive prizore zahodnega Mosula, kjer je potekala bitka med iraškimi vojaškimi silami in Islamsko državo, ki je ta predel nadzorovala zadnja tri leta.

Posnetke je na spletu objavil brazilski novinar Gabriel Chaim, ki je 20 dni preživel v družbi iraških vojakov in vse skupaj posnel s pomočjo brezpilotnika. Chaim je sledil specialcem, ki so se prebijali po ulicah in iskali signale in ostanke Islamske države.

Chaim je za CNN povedal, da je moral ves čas paziti, da ni z dronom posnel tudi sebe in da na njem ni bilo njegovih podatkov, saj bi lahko, če bi ga izgubil, ogrozil svoje življenje. »Brezpilotnik mi je omogočil, da sem spoznal drugo plat vojne. Kako hudo in grozno je uničenje, ni mogoče videti na navadni kameri.« Presenetilo ga je tudi, da je v Mosulu še vedno veliko civilistov. Po nekaterih podatkih naj bi jih tam bilo še vedno 800.000, polovica izmed teh naj bi bila ujeta v starem delu.