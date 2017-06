VIDEO: Grozljivka: Skočil na voznikov sedež, potniki leteli skozi okno

Iz Kitajske poročajo o nenavadnem incidentu v katerem se je poškodovalo 9 potnikov avtobusa, potem ko je nadzor nad vozilom prevzel nek moški. 31-letnik je iz za zdaj še neznanega vzroka skočil na voznikov sedež in nekaj časa upravljal avtobus, potem pa se je vse končalo s trčenjem. Potniki in »voznik« so zleteli skozi okno vozila, a nihče ni bil huje poškodovan, poroča Daily Mail.