VIDEO: Grozljivka pri Crikvenici: voznik v minibus poln osnovnošolcev

CRIKVENICA – Iz Hrvaške poročajo o hudi prometni nesreči. Zgodila se je na jadranski magistrali na odseku Jadranovo–Crikvenica.

Zjutraj malo po 7.30 sta trčila minibus, ki je peljal osnovnošolske otroke na tekmo, in osebni avtomobil, je poročal 24sata. Po trčenju je avtomobil zagorel, voznik je umrl na kraju nesreče. Enajst otrok je bilo v nesreči poškodovanih in so jih prepeljali v bližnje bolnišnice.