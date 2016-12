VIDEO: Grozljivka na svatbi: gost na odru ubil nosečo plesalko

ČANDIGAR – Noseča Kulvinder Kaur (25) je bila ubita na odru, medtem ko je s preostalimi plesalci nastopila na poroki v indijski provinci Pandžab. Nič hudega slutečo jo je med plesom ustrelil pijan gost. Njen mož Rajinder Singh trdi, da jo je ubil, ker ni hotela plesati z njim. Po drugih navedbah je morilec dejansko želel streljati v zrak. Kulvinder je bila sicer bila noseča dva meseca. Strel jo je zadel v glavo, umrla pa je v bolnišnici. Delala je kot plesalka in koreografinja, s svojo skupino pa je nastopala predvsem na porokah, navaja Daily Mail.

Video, posnet z mobilnim telefonom je že objavljen na youtubu in spletnih omrežjih, na njem pa se vidi, kako Kaur, oblečena v bela oblačila, pleše s tremi drugimi ženskami. Nato odjekne strel in nesrečnica obleži.

»Vložili smo prijave zoper lastnika posestva, kjer je bila svatba, družinskega člana, osebo, ki je prinesla orožje, in osebo, ki je streljala,« pojasnjuje policija. Znana je tudi identiteta lastnika orožja. To je Sanjay Goyal, sin lokalnega politika, ki je bil tudi na prizorišču umora. Družina umorjene pravi, da je tudi ženin sin lokalnega politika, zato je policija posredovala šele takrat, ko so njeni člani pripravili protest.