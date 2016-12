VIDEO: Grozljivka na podzemni: posneli so skupinski samomor

PEKING – Srhljivi posnetek prikazuje trenutek, ko je skupina ljudi na podzemni železnici na Kitajskem nameravala izvesti skupinski samomor.

Pet žensk in trije moški so vstopili v prevozno sredstvo in tam popili nekaj neznane bele tekočine. Nekateri izmed njih so popadali na tla, medtem ko so drugi, a očitno v bolečinah, ostali pokonci. V ozadju se na posnetku vidi ostale potnike, ki panično bežijo na drugo stran vagona. Ob koncu posnetek prikaže policiste, kako nepremična telesa odnašajo iz vagona na peron.

Daily Mirror poroča, da so se štirje od vpletenih prebudili brez težav, eden pa je utrpel hude zdravstvene težave zaradi zastrupitve. Skupina naj bi bila žrtev finančne goljufije, zaradi katere so zapadli v hude dolgove.