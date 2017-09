VIDEO: Grozljivi posnetki uničujočega orkana Irma

MIAMI – Prebivalci Floride so v preteklih dneh že izpraznili police v nakupovalnih središčih ter se oskrbeli z zalogami pitne vode in goriva. V preteklih urah so se na uničujoči orkan Irma pripravljali tudi na karibskem otočju. Orkan so že včeraj označili s peto stopnjo, ki je na lestvici najvišje.

Včeraj zvečer se je orkan že približal Antigui in Barbudi, kjer so sunki vetra dosegli tudi neverjetnih 290 kilometrov na uro. Središče orkana se je nahajalo približno 80 kilometrov od obeh otokov. V jutranjih urah naj bi orkan dosegel tudi otoke St. Kitts, Nevis in Anguilla, Florido pa do vikenda. CNN še dodaja, da so v največji nevarnosti prebivalci severnih Karibov.

Središče Irme in rekordni sunki vetra se od Anguille pomikajo proti Antigui, Barbudi in Deviškim otokom. Opozorila so izdali tudi za Puerto Rico, Montserrat, St. Kitts, Nevis, Sabo, St. Eustatius, St. Maarten in St. Barts.

Na twitterju so se že pojavili posnetki, kjer na nekaterih otokih sunki vetra podirajo palme.

Vremenoslovci so napovedali, da bodo posledice Irme katastrofalne. Gre za orkan pete stopnje, ki bi bo povzročil še hujše razdejanje kot Harvey. Nekateri celo napovedujejo, da bo presegel Katrino. Poleg močnih sunkov vetra grozijo tudi poplave.

Nasini sateliti v vesolju so posneli, kako je videti uničujoči iz vesolja.