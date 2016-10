VIDEO: Grozljiva prometna nesreča: umrlo je pet oseb

MIDDLEBOROUGH – Policisti ameriške zvezne države Massachusetts so bili danes prisotni na prizorišču hude prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti 495 v Middleboroughu.

Po poročanju spletne strani mspnews.org je bila kriva vožnja v nasprotno smer, trčila pa sta dva avtomobila. Življenje je izgubilo kar pet ljudi.

Preiskovalci še zbirajo podatke o žrtvah in podrobnostih nesreče.

We are still investigating the 5-fatality crash. We will brief media later this morning. Not scheduled yet. We will advise later in a.m.