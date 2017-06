VIDEO: Groza, sredi dneva streljal na bivšega ministra

SKOPJE – V dosedanjega makedonskega ministra za zdravje Nikolo Todorova je danes ob primopredaji poslov novemu ministru Arbenu Taravariju v Skopju nek moški streljal s pištolo. Poškodovan ni bil nihče, saj moški funkcionarja ni zadel, je pa strelca policija takoj prijela. Streljal je dedek bolne deklice, ki je umrla leta 2015.

Incident se je zgodil pred poslopjem ministrstva za zdravje. Notranje ministrstvo je sporočilo, da Ljupčo S. iz okolice Velesa v smeri Todorova dvakrat ustrelil, poroča Al Jazeera Balkans. Makedonski mediji neuradno poročajo, da gre za dedka devetletne Tamare Dimovske iz Velesa, ki je bolehala za hudo obliko skolioze in umrla leta 2015, medtem ko je čakala, da bi ji sklad za zdravstvo zagotovil sredstva za operacijo v tujini. Notranje ministrstvo informacije ni potrdilo, njena mama Žaklina Dimovska pa je za TV Nova potrdila, da je na ministra res streljal njen 57-letni oče Ljupčo Stojanovski. Dejala je, da je šokirana in da je za incident izvedela iz medijev. »Nič ni kazalo, da je načrtoval kaj takšnega. Ne vem, kje je dobil pištolo. Družina je ogorčena, vendar ni nihče pomislil na kaj takega. Umor ni rešitev. To je zame šok, obsojam nasilje, čeprav je moj oče,« je povedala.

Priče so po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia povedale, da je na Todorova streljal od zadaj. Varnostniki so se hitro odzvali in ministra porinili na stran, napadalca pa obvladali.

Todorov, visok funkcionar doslej vladajoče VMRO-DPMNE, je sicer že v ponedeljek sporočil, da je odstopil tudi s položaja poslanca. Smrt deklice je bila tema vroče politične razprave takrat še opozicijske SDSM, ki je obtožila Todorova, da je namerno zavlačeval z zagotovitvijo finančnih sredstev za operacijo. Ministrstvo trdi, da denar ni bil nikoli problem in da so z vsemi močmi skušali najti ustrezno ustanovo, kjer bi lahko izvedli operacijo, saj je bil primer deklice zelo resen, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Od srede vladna SDSM je že obsodila napad na Todorova, pri tem pa uporabo strelnega orožja in poskus umora označila za nesprejemljiva, ne glede na razlog. Zdaj opozicijska VMRO-DPMNE pa je ocenila, da je poskus umora njenega člana rezultat destruktivne politike SDSM in njenega vodje Zorana Zaeva, zdaj novega makedonskega premierja.