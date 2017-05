VIDEO: Groza: poglejte, kako je deklico zgrabil in odvlekel

Iz Kanade poročajo o napadu morskega leva. Zgodilo se je v pristanišču v predmestju Vancouvra, ko je zabaval turiste. Žival so začeli hraniti z ostanki hrane in s kruhom, je poročal CBS.

Neka deklica je sedla na zid nad morskim levom, naenkrat pa jo je ta zgrabil za obleko in povlekel v vodo. Hrabri neznanec je skočil za njo in jo izvlekel. Deklica ni bila poškodovana.

Lmao humans RT @DosRivers: Sea lion had to prove he still a lion pic.twitter.com/rGuPQMmHF5