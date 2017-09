VIDEO: Gledali tekmo, ko je manijak začel streljati: sedem je mrtvih

PLANO – Ameriško mestece Plano, ki je 30 kilometrov oddaljeno od Dallasa v zvezni državi Teksas, je pretresla tragedija. V eno od hiš je vstopil napadalec in pobil najmanj sedem ljudi in še dva hudo ranil. Šele eden od policistov, ki so prihiteli na kraj dogajanja, je ustavil morilski pohod in manijaka ubil.

Kot poroča Sky News, so žrtve odrasle osebe, ki so po televiziji gledale tekmo ameriškega nogometa. Identiteta strelca še ni znana, prav tako ne motiv za njegovo dejanje.