VIDEO in FOTO: Z avtom zapeljal v množico ljudi, povzročil tragedijo

MELBOURNE – Moški je danes v središču Melbourna zapeljal z avtom v množico ljudi. Pri tem je ubil tri ljudi, 20 pa je ranjenih, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Storilca so že prijeli. Kot so še sporočili, napad nima terorističnega ozadja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nesreča se je zgodila zgodaj popoldne po lokalnem času v poslovni četrti mesta. Moški je namenoma zapeljal na pločnik. Policija je dogodek povezala s pretepom, v katerem je bil uporabljen nož, na jugu mesta.

Lokalni mediji so poročali, da je policija streljala na voznika, ki je bil oblečen le v rdeče spodnjice in bele čevlje. Po spletu pa je zakrožil videoposnetek, ki prikazuje voznika, kako se je v rdečem avtu večkrat zapeljal okoli krožišča in kako sta ga dva moška hotela ustaviti.