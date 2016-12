VIDEO in FOTO: Vlak se je iztiril in eksplodiral, posledice so katastrofalne

HITRINO – Huda nesreča tovornega vlaka v Bolgariji je terjala najmanj sedem življenj, več kot 25 ljudi je ranjenih. Tovorni vlak, ki je prevažal plin, se je iztiril in pri tem zadel več stanovanjih hiš, sledila je še huda eksplozija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča se je zgodila v kraju Hitrino na severovzhodu države, kakšnih 100 kilometrov od Varne. Vzrok še ni znan, je pa policija izključila možnost terorističnega napada.

Kraj nesreče je obiskal odhajajoči bolgarski premier Bojko Borisov in izrazil bojazen, da bo žrtev zagotovo še več. Ob tem pa je prebivalce kraja pozval, naj darujejo kri, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Poškodovane so prepeljali v bolnišnico, mnogi imajo opečene obraze in ude. Iztirjeni vlak je uničil okoli 20 domov, poškodovani sta tudi železniška postaja in mestna hiša. Oblasti so evakuirale okoli 800 prebivalcev, nekatere tudi prisilno. Okoli 150 gasilcev med ruševinami še vedno išče morebitne preživele.

Vlak je prevažal 20 tankerjev plina propilen in štiri tankerje propan-butana, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Zadnja dva vagona sta udarila ob električno napeljavo.