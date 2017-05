VIDEO in FOTO: Tako so videti britanske ulice po terorističnem napadu

Premierka Theresa May pravi, da z zvišanjem stopnje ogroženosti ne želi ustvarjati vznemirjenja, a ukrep je sorazmeren in razumen. Foto: Reuters

LONDON – Po ponedeljkovem terorističnem napadu na koncertu Ariane Grande v Manchestru, ki so se ga pretežno udeležili otroci in mladostniki in v katerem je umrlo 22 ljudi, 59 je poškodovanih, so na Otoku zvišali stopnjo ogroženosti na najvišjo.

Strah pred novimi napadi

Ta ukrep naj bi bil začasen in posledica dejstva, da varnostni organi še niso prepričani, ali je napadalec Salman Abedi deloval kot del teroristične celice. Strah pred novimi napadi je zato velik.

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da bodo vojake napotili na ključna javna mesta, kjer bodo podpora oboroženi policiji. Tako bodo odslej vojaške enote varovale Buckinghamsko palačo, Downing Street, veleposlaništva ter parlament. Da bi obvarovali javnost in Veliko Britanijo, bodo vojaki prisotni tudi na vseh večjih dogodkih v prihajajočih tednih, kot so na primer koncerti.

V napadu med žrtvami ni bilo Slovencev

V napadu na koncertu med žrtvami ni bilo Slovencev. Slovensko zunanje ministrstvo pa po tragediji na Otoku ni izdalo posebnih navodil za potovanje slovenskih državljanov v Veliko Britanijo. Svetuje običajno previdnost.

MZZ »Ni podatkov o varnostnih razlogih, zaradi katerih bi odsvetovali potovanje. Svetujemo običajno previdnost.«