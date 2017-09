VIDEO in FOTO: Stop! Nazaj domov je prepovedano

FLORIDA – Uničujoči orkan Irma, ki je pretekle dni pustošil po otokih v Karibskem morju in na območju vzhodne obale ZDA , je za seboj pustil pravo razdejanje.

Morda je najhuje prizadel območje Florida Keys, slovitega arhipelaga, kjer tako Američani kot turisti radi počitnikujejo, sicer pa je dom 79 tisoč ljudem. Ameriške oblasti so se ves dan trudile, da bi dosegle tiste, ki so ostali na svojih domovih in »počakali« orkan. Kakor kažejo posnetki in pričevanja reševalcev, Irma ni bila prizanesljiva.

Ni vrnitve domov

Območje Florida Keys, ki se razteza na okoli 350 kvadratnih kilometrih, je zaprto za javnost, vključujoč prebivalce, več delov ostaja brez vode, elektrike in ostalih komunikacijskih dobrin. Oblasti so prepovedale vračanje prebivalcev, območje je zaprto, vse dokler ne oskrbijo tistih, ki so ostali na otočju v času Irme. Za tiste, ki so ostali na otočju, je uvedena policijska ura od zore do mraka. Veliko ljudi potrebuje pomoč, a je zdravstvena oskrba omejena.

Cestne povezave med celino in otočjem ni, saj je avtocesta poplavljena in uničena, morske poti pa tako rekoč ni, kajti v vodi so ostanki uničenih ladij, razbitine itd. Območje so ves ponedeljek preletavali helikopterji, trudijo se očistiti letališče, da bi vsaj nekako omogočili prometno komunikacijo.