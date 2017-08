VIDEO: Finskega napadalca onesposobili s strelom v nogo

TURKU – Dan po dveh terorističnih napadih v Španiji so za svoja življenja trepetali na Finskem. Zarada napada z nožem v finskem mestu Turku sta po navedbah tamkajšnje policije umrli dve osebi, šest je ranjenih. Policija je enega osumljenca napada aretirala, čeprav so sprva iskali še morebitnega drugega, se je kasneje izkazalo, da je deloval sam.

Napad se je zgodil ob 16.03, ko je moški z nožem na trgu Puutori začel napadati mimoidoče z 20-centimetrskim nožem. Ljudje so začeli panično bežati in se skrivati v bližnje lokale. Kakšni so bili napadalčevi motivi, še ni znano. Incidenta za zdaj oblasti še ne obravnavajo kot teroristično dejanje. »Imamo osem žrtev incidenta. Dve osebi sta mrtvi, šest je ranjenih,« je sporočila policija. Malo pred tem je sicer direktor mestne bolnišnice Petri Virolainen potrdil smrt ene osebe in dejal, da je preostalih sedem v stabilnem stanju. Moškega, ki je zabodel osem ljudi, je policija prijela, pred tem pa ga je ustrelila v nogo, so sporočili na twitterju.

Finska vlada je zaradi napada poostrila varovanje tudi na letališču v Helsinkih in na železniških postajah.