VIDEO: Eksplozija blizu veleposlaništva: najmanj 49 mrtvih, 300 ranjenih

KABUL – Območje Kabula s številnimi diplomatskimi predstavništvi je danes pretresla silovita eksplozija, ki naj bi zahtevala najmanj 49 življenj, več kot 300 je ranjenih. Število mrtvih v napadu s tovornjakom bombo bi lahko še naraslo, saj so številni ranjeni v kritičnem stanju, je opozoril vodja kabulskih bolnišnic Salim Rasuli.

Po zadnjih podatkih ministrstva za notranje zadeve je življenje izgubilo najmanj 64 ljudi, 320 je bilo ranjenih. Gre za civiliste, med katerimi so tudi ženske in otroci.

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nadžib Daniš je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da so v napadu na trgu Zanbak neznani napadalci uporabili tovornjak cisterno za vodo ali smeti in da je od njega ostalo le malo. Uničenih je bilo tudi okoli 30 vozil v bližini.Ministrstvo za zdravje je do zdaj potrdilo devet mrtvih in 90 ranjenih, a opozorilo, da gre za začasne številke.

Nad območjem se po navedbah prič vije črn dim, za zdaj pa še ni znana tarča napada.

GRAPHIC: Up to 20 killed, 60 wounded in #Kabul blast. pic.twitter.com/4ssHRX5yT8 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 31 May 2017

Silovita eksplozija

Po prvih poročilih je bila eksplozija tako silovita, da so bila poškodovana celo poslopja več sto metrov stran, navaja britanski BBC.

Tiskovni predstavnik kabulske policije Basir Mudžahid je za agencijo Reuters dejal, da je avtomobil bomba eksplodiral blizu nemškega veleposlaništva, ki je približno 300 metrov stran, da pa je zaradi drugih vladnih in diplomatskih poslopij v bližini težko reči, kaj je bilo tarča.

V bližini kraja napada so ob nemškem veleposlaništvu tudi ameriško in britansko, sedež zveze Nato in številna afganistanska ministrstva ter afganistansko predsedstvo. V času eksplozije okrog 8.30 po lokalnem času so bili tisoči ljudi v afganistanski prestolnici na poti na delo.

Massive explosion near gate the German Embassy in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/SLoQNim3Y1 — Josh Caplan (@joshdcaplan) 31 May 2017

Kdo je odgovoren za napad?

Za napad ni prevzela odgovornosti še nobena skupina, zgodil pa se je v obdobju, ko talibani stopnjujejo svojo t. i. spomladansko ofenzivo, ob najavi katere so napovedali predvsem napade na tuje sile.

V Afganistanu imajo ZDA okoli 8400 svojih vojakov, ostale zaveznice v Natu pa 5000.

V zadnjem večjem napadu talibanov na vojaško oporišče afganistanske vojske v severnem mestu Mazar-i-Šarif je bilo konec aprila ubitih 135 vojakov. Po napadu sta odstopila afganistanski obrambni minister Abdulah Habibi in načelnik generalštaba afganistanske vojske Kadam Šah Šahim.