VIDEO: Eksplodiralo blizu policijske uprave, štejejo smrtne žrtve

CARIGRAD – Blizu sedeža policije v mestu Cizre na jugovzhodu Turčije je v eksploziji umrlo devet ljudi, še 64 pa je poškodovanih.

Po podatkih tamkajšnje televizije je eksplozijo sprožila bomba v avtomobilu. Na posnetkih, ki že krožijo po spletu, na kraj hitijo ekipe nujne medicinske pomoči, s kraja eksplozije pa se dviga gost dim. Poškodovana je tudi zgradba policije, po prvih informacijah pa je za napad odgovorna Delavska stranka Kurdistana (PKK).

Aftermath of car bombing near riot police HQ in Cizre, eastern Turkey: pic.twitter.com/lVwcW9gcnv