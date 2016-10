VIDEO: Dvojni umor v Dubravi: je kriv družinski spor?

ZAGREB – Neznanec je včeraj v Zagrebu na Ulici Cuglini v mestni četrti Gornja Dubrava umoril dva moška . Čeprav še ni uradno potrjeno, naj bi zagrebška policija že prijela morilca, piše hrvaški Net.hr.

V. P. (67) in I. P. (42) sta bila umorjena okoli 17. ure v družinski hiši. Gre za dobra prijatelja in botra, ki sta bila ubita, tako kaže, s hladnim orožjem, najverjetneje z nožem. Morilec je s kraja zločina pobegnil. Takoj nato je tamkajšnja policija omejila dostop do ulice.

»Nikoli si nisem mislila, da se bo kaj takega pripetilo. Boter me je poklical, naj pridem sem, nič mi niso hoteli povedati po telefonu,« je za 24sata povedala šokirana G. P., sicer žena umorjenega V. P. Dodala je, da je bilo v času umora v hiši poleg žrtev tudi več otrok.

Po neuradnih podatkih naj bi bile povod za tragedijo družinske zamere. Sin ubitega V. P. in njegova partnerica sta bila v sporu z njenim bivšim izbrancem, s katerim ima tudi otroka. Nekaj dni pred tragedijo je dekle vzelo otroka iz vrtca, kar je bivši partner štel za ugrabitev. Na jutro umora je z avtomobilom trobil in divjal pred hišo, kar je vznemirilo celotno družino.